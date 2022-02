Borealis : Jürgen Artner prend en main la direction des opérations Polyoléfines

© Borealis Jürgen Artner est le nouveau directeur des opérations polyoléfines de Borealis.

Jürgen Artner a été nommé à la direction des opérations polyoléfines de Borealis à compter du 1er février 2022. Il prend par ailleurs la responsabilité des sites Borealis de Schwechat et Wildon en Autriche et de Monza en Italie. Il succède à Rudolf Sukal, qui prendra sa retraite en milieu d'année.

Jürgen Artner a rejoint Borealis en 2000 et occupé divers postes tels qu’'ingénieur de maintenance, chef du département d'ingénierie et directeur de production de l'usine Borstar de Schwechat. Plus récemment, il a occupé le poste de directeur de la performance en charge des usines de polyéthylène de Borealis en Europe. Jürgen Artner est titulaire d'une maîtrise en ingénierie mécanique des procédés de l'université technique de Vienne.