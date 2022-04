Polycarbonates et PET : un procédé de recyclage chimique à température ambiante

Alors que le recyclage mécanique, au fil des cycles, réduit progressivement la qualité de la matière traitée, les méthodes chimiques, ou avancées, permettent d’envisager un recyclage « à l’infini », les matériaux conservant des propriétés identiques à celles des résines vierges. Mais elles sont perfectibles, notamment en termes de durée du process et de consommation d’énergie. Une équipe de chercheurs du Centre des technologies circulaires et durables (CSCT) de l'université de Bath, au Royaume-Uni, a mis au point un procédé simple et rapide qui fonctionne à température ambiante. Il s’applique aux polycarbonates ainsi qu’à des polyesters tels que le polyéthylène téréphtalate (PET) et l’acide polylactique (PLA).

Cet article est réservé à nos abonnés Emballages magazine et Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]