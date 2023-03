Polyamides : Domo Chemicals démarre la construction d’une usine en Chine

Accédez à tous les appels d’offres et détectez vos opportunités d’affaires

59 - METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE

Accords-cadres à bons de commande relatif à l'assistance technique à Maîtrise d'ouvrage pour le contrôle d'études géotechniques et portant sur les missions de type G1 ES et PGC, G4 et G5.

DATE DE REPONSE 21/04/2023