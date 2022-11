Pollution plastique : Les polyméristes mobilisés pour lutter contre les microplastiques

La pollution marine, terrestre ou atmosphérique par les matières plastiques est un sujet de préoccupation croissante dans nos sociétés. Or, si nos écosystèmes sont envahis de déchets plastiques de grande taille, une pollution plus sournoise est à mettre à l’actif de micro, voire de nanoparticules de plastique qui sont, en majorité, invisibles à l’œil nu. « Ces dernières années, les publications scientifiques sur le sujet ont explosé, avec quelque 6000 publications sur la période 2010-2015, dont 2000 pour la seule année 2021 », note Jean-François Gérard du Groupe français d’études et d’applications des polymères ou GFP. Mais force est de constater que, plus que les polyméristes, ce sont surtout les spécialistes des sciences de l’environnement, de la toxicologie, de la biologie marine ou de la zoologie qui se sont emparés du sujet. D’où l’ambition de la cellule Veille et Prospective (V2P) du GFP de s’intéresser aux microplastiques dans le cadre de ses cycles de conférences pour « qu’universitaires et industriels aient une vision la plus documentée et objective possible de la situation et que des solutions puissent être identifiées », comme l’affirme Jean-François Gérard.

Directeur de recherche à l’université Gustave Eiffel (Campus de Nantes) et spécialisé en sciences de l’environnement, Johnny Gasperi a été invité à s’exprimer. Il a d’abord rappelé quelques ordres de grandeur. Aujourd’hui, nous produisons à l’échelle mondiale quelque 400 Mt/an de plastiques et 0,4 à 4 Mt seraient déversés chaque année dans les océans sous forme de macrodéchets. La pollution par les microplastiques en mer, arrivant par l’intermédiaire des fleuves, est estimée entre 300 000 et 500 000 t par an. Mais qu’entend-on exactement par microplastiques ?

Une définition des microplastiques ?

La première chose à retenir est que ce sont des objets très divers dont la taille est comprise dans une plage assez large, c’est-à-dire de 1 mm à 5 mm. Guillaume Duflos, chef de l’unité Physico-chimie des produits de la pêche et de l’aquaculture (PCPPA) à l’Anses, a insisté alors sur l’extrême diversité des microplastiques que l’on retrouve dans la nature. Ils peuvent provenir de sources primaires, c’est-à-dire être directement ajoutés dans des produits industriels tels que des cosmétiques (exfoliants), les détergents ou provenir de la sollicitation mécanique des textiles synthétiques (fibres), lors de leur utilisation ou du lavage. De sources secondaires, les microplastiques sont générés par la dégradation d’objets de grande taille en matière plastique. Toutes ces particules peuvent avoir une grande diversité de provenances (sources terrestres comme des décharges, stations d’épuration, industries, pêche et agriculture, activités de loisirs, catastrophes naturelles comme les inondations, etc.), de formes (fragment, sphère, film, fibre, etc.) et de composition (thermoplastiques vs. réseaux thermodurcissables, caoutchoucs réticulés, etc.). Tous les types de polymères vont pouvoir ainsi se retrouver dans la nature, s’y accumuler pendant de nombreuses années, avec une présence majeure de polyéthylène, polypropylène et polystyrène. Il faut retenir que les plastiques sont généralement formulés, c’est-à-dire formulés avec des additifs technologiques de différentes natures (plastifiants, retardateurs de flamme, antioxydants, anti-UV, colorants, antistatiques) dont la lixiviation et la réactivité pourront aussi constituer une source de contamination pour l’environnement. Les bioplastiques (polymères issus de la biomasse – polymères naturels et polymères de synthèse à base de monomères biosourcés), qui sont une classe de polymères plus récente, commencent à peine à être présents dans les écosystèmes. Des études sur le sujet sont encore rares.

La caractérisation des microplastiques dans l’environnement

Mais où se cachent ces microplastiques dans l’environnement ? Johnny Gaspéri, de l’université Gustave Eiffel, qui travaille justement sur les polluants et les débris plastiques dans le continuum terre-mer, a donné quelques éléments de réponse. Là aussi, le sujet est complexe, compte tenu de la diversité des matériaux qui constituent ces objets et de leur taille. De 1 mm à 5 mm, ce sont trois ordres de grandeur qu’il faut couvrir avec des techniques analytiques variées - infrarouge, Raman, pyrolyse couplée à la GC-MS -, résume-t-il. Plus on descend dans les tailles basses, plus il faut employer des techniques sophistiquées que seuls des laboratoires de recherche peuvent maîtriser. Toutes ces techniques ont permis de mettre en évidence un continuum de tailles et de formes dans les milieux naturels. Beaucoup de travaux de recherche ont été menés historiquement sur les milieux aquatiques et océaniques avec des polluants d’assez grande taille, mais l’on s’intéresse désormais de plus en plus aux continents et à l’atmosphère. « Les compartiments environnementaux ne sont pas cloisonnés », affirme Johnny Gaspéri. « Notre environnement est imprégné de microplastiques. La diffusion de ces particules est tellement importante que, quels que soient les endroits du monde où l’on se trouve, et même très isolés, on constate leur présence », insiste-t-il.

Pour en savoir plus et avoir accès aux conférences et à la table ronde de l’atelier V2P : Rendez-vous sur le site du GFP : rubrique « Veille et Prospective »

La question de la persistance

Cet article est réservé à nos abonnés Info Chimie et Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]