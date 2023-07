Pollution plastique en Indonésie : l'ONG d'Yvan Bourgnon entre en action

Le fléau de la pollution plastique en Indonésie

La pollution plastique est un problème majeur en Indonésie, qui est considérée comme faisant partie du top 5 des contributeurs les plus importants de déchets plastiques dans les océans, avec les Philippines, la Chine, l’Inde et la Malaisie. L'Indonésie génère environ 3,2 millions de tonnes de déchets plastiques par an, dont une grande partie se retrouve dans les océans.

La pollution plastique a un impact considérable sur les écosystèmes marins et terrestres. Les déchets plastiques nuisent à la faune, à la flore et aux habitats naturels, et peuvent également perturber les cycles biologiques et écologiques de ces écosystèmes.

Face à ce problème, l'Indonésie a pris plusieurs mesures pour réduire la pollution plastique. Par exemple, certaines villes ont interdit l'utilisation de sacs plastiques à usage unique. De plus, le gouvernement indonésien a fixé un objectif de réduction de 70 % de la pollution plastique marine d'ici à 2025.

De nombreuses organisations non gouvernementales, à la fois locales et internationales, travaillent également à la lutte contre la pollution plastique en Indonésie. Elles mettent en œuvre diverses initiatives, telles que le nettoyage des plages, l'éducation environnementale et la promotion de l'utilisation de produits réutilisables.

The SeaCleaners et le Mobula 8 mis à contribution

Créée par Yvan Bourgnon, navigateur et explorateur franco-suisse, l'association à but non lucratif française The SeaCleaners a lancé un projet de dépollution d'envergure depuis mars dernier à Bali, dans la région de Denpasar, en compagnie des autorités locales.

Ce programme complet de lutte contre la pollution plastique est mis en œuvre en partenariat avec les autorités gouvernementales, des associations et des entrepreneurs sur place. Pendant plus d'un an, l'équipe de The SeaCleaners a travaillé intensivement sur le terrain afin de développer une solution technologique et curative à l'accumulation de déchets plastiques. Leur approche vise à avoir un impact immédiat tout en offrant une perspective éducative et sociétale sur le long terme.

Ce projet de dépollution des océans qui bordent l’Indonésie repose sur un bateau nommé Mobula 8. Ce dernier est un navire polyvalent capable de collecter divers types de déchets : des macro-déchets flottants, des micro-déchets à des fins scientifiques, ainsi que des déchets liquides, tels que les hydrocarbures et les huiles. Il est ainsi conçu pour combattre les formes de pollution les plus courantes.

Le Mobula 8 : une station autonome de récupération des déchets

Fonctionnant comme une station autonome de récupération des déchets, le Mobula 8 intègre une gamme unique de solutions pour la collecte de déchets solides et liquides et le nettoyage de zones polluées. Il est spécifiquement conçu pour effectuer des opérations de dépollution dans des eaux calmes et protégées, notamment dans les zones côtières, les lacs, les mangroves, les rivières, les canaux et en mer jusqu'à une distance de 5 milles nautiques des côtes.

Le Mobula 8 peut fonctionner avec un équipage minimal de trois personnes, comprenant un pilote et deux opérateurs. Il est également équipé d'une table de tri intégrée, permettant une séparation des déchets en continu et en temps réel.

Les fleuves et les rivières : des priorités pour le Mobula 8

Les recherches sur la pollution plastique marine indiquent que les rivières et fleuves constituent l'une des principales voies par lesquelles les déchets plastiques terrestres atteignent les océans. Bien que le volume exact de plastique fluvial reste indéterminé, les estimations suggèrent qu'il se situe entre 1,15 et 2,45 millions de tonnes chaque année.

C’est pourquoi, le bateau de l’association d’Yvan Bourgnon joue un rôle proactif en interceptant les déchets présents dans les rivières, les estuaires et à proximité des ports. Ces zones sont stratégiquement importantes pour l'intervention, car elles sont à proximité de diverses sources de déchets : les déchets fluviaux, les déchets issus du transport maritime et les déchets terrestres provenant des villes et villages avoisinants.

Aussi, ces déchets sont souvent concentrés et donc aisément collectables. Étant moins dégradés par l'eau de mer et les rayons UV par rapport aux déchets marins, ils sont plus facilement recyclables ou utilisables pour la production d'énergie.

Sensibiliser les populations et permettre les recherches scientifiques

En collaboration avec divers intervenants indonésiens, les efforts de nettoyage du Mobula 8 ne se limitent pas à la simple collecte des déchets. Ils englobent également des initiatives éducatives visant à informer le public sur l'impact de la pollution plastique et sur les avantages d'un mode de vie plus durable.

En illustrant l'ampleur de la pollution plastique et en démontrant les capacités du Mobula 8, l’association de Yvan Bourgnon peut éduquer les communautés sur les conséquences à long terme de la mauvaise gestion des déchets et sur l'importance de passer à des alternatives plus respectueuses de l'environnement.

« L'un des grands sujets, c'est la compréhension, la connaissance de cette pollution. Nos scientifiques nous disent tout le temps qu'ils sont démunis, qu'ils n'ont pas de données. Comme nous sommes une des premières grandes initiatives de collecte, ils sont demandeurs. Ces scientifiques veulent être présents sur place. Plus on aura de connaissances, plus nos collectes futures seront performantes », explique Yvan Bourgnon.

Les opérations du Mobula 8 permettent de favoriser un dialogue avec les acteurs locaux, qu'ils soient gouvernementaux, associatifs ou privés, afin d'identifier et de mettre en œuvre des solutions adaptées aux contextes locaux. Cela peut comprendre des initiatives visant à améliorer les infrastructures de gestion des déchets, à promouvoir l'économie circulaire, ou encore à encourager les politiques publiques favorables à la réduction des déchets plastiques.

Après sa mission en Indonésie, The SeaCleaners envisage d'étendre ses opérations à d’autres pays en Asie.

Contenu proposé par SYNTHES3D pour The SeaCleaners