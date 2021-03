Poisson d'avril anticipé (et raté) pour Volkswagen sur un changement de nom aux Etats-Unis

La tentative de coup publicitaire de la filiale américaine de Volkswagen, sous la forme d'un canular au sujet d'un futur changement de nom destiné à mettre l'accent sur ses efforts dans le domaine des véhicules électriques, n'a pas eu le succès escompté sur les réseaux sociaux. Bien au contraire. La filiale américaine du constructeur automobile allemand a retiré dans la soirée du 30 mars un communiqué publié plus tôt dans la journée annonçant qu'elle allait prendre le nom de "Voltswagen", en référence à l'unité de mesure de la tension électrique. "Volkswagen of America ne changera pas son nom en Voltswagen. (Cette annonce) visait, dans l'esprit d'un poisson d'avril, à mettre en avant le lancement du modèle électrique de notre SUV IDR.4 et notre engagement en faveur de la mobilité électrique pour tous", a déclaré un porte-parole de la filiale de VW aux Etats-Unis dans un communiqué.