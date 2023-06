Podcast | Parcours et évolution : A-t-on son mot à dire chez Assystem ?

Adrien est arrivé chez Assystem il y a quatre ans, dans notre agence de Saint-Quentin-en-Yvelines en tant que stagiaire en gestion de projet. A sa demande, il a pu intégrer les équipes de Cherbourg pour travailler sur l’EPR de Flamanville, en occupant un poste plus technique. Il est aujourd’hui Pilote d’Activités au CEA Valduc.

Chez les Switchers, le parcours d’Adrien n’est qu’un exemple parmi tant d’autres. Il n’est pas rare de rencontrer des Switchers ayant réalisé des mobilités (géographiques, sectorielles, fonctionnelles…). Mais pour autant, changer de métier ou de région n’est pas indispensable pour s’épanouir ou évoluer. Assystem fait tout pour conjuguer les envies de ses collaborateurs avec les besoins du groupe.

« Chez Assystem, contrairement à certaines rumeurs sur les boîtes de prestations, les collaborateurs ne sont pas livrés à eux-mêmes et ils ne sont pas positionnés sans tenir compte de leurs préférences. » - Adrien Goujon, Pilote d’Activités

Travailler chez Assystem, c’est avoir le choix de travailler sur une multitude projets, un avantage que seules les entreprises de prestation peuvent offrir. Les investissements massifs dans la transition énergétique, en particulier dans le nucléaire, constituent un terrain de jeu infini pour construire votre carrière.

Vous souhaitez en savoir plus sur les opportunités de carrière chez Assystem ? Dans le deuxième épisode de notre podcast Switchers, Elise Bourlot, Directrice Technique, répond à Nadia qui se demande si elle peut se projeter sur plusieurs années chez Assystem. Cliquez-ici pour écouter l’épisode.

A propos de Switchers, le podcast

Switchers, c’est un lien direct entre le groupe Assystem et les candidats qui souhaitent postuler et qui s’interrogent sur le fonctionnement de l’entreprise. Carrière, management, engagements, valeurs… Dans Switchers, pas de sujet tabou. Vous nous envoyez votre question en vocal, directement via WhatsApp.

Dans cet épisode 3, Adrien Goujon, Pilote d’Activités, répond à la question de Noémie. Elle aimerait aujourd'hui changer de secteur d'activité et elle s'intéresse beaucoup à Assystem, notamment parce qu'elle est en accord avec les engagements du Groupe en faveur de la transition énergétique. Mais elle s’inquiète : Assystem étant une société prestataire de services d’ingénierie, aura-t-elle son mot à dire dans le choix de ses missions en travail ?