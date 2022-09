Pochet basculera à l'électrique en 2024

Alors que Arc international et Duralex ont annoncé « mettre en veille» leurs fours « durant plusieurs mois » en raison de l'inflation des coûts de l'énergie, Pochet du Courval, pôle verrier de Pochet, prépare sa bascule du gaz vers l'électricité. Le spécialiste des emballages haut de gamme pour le marché du parfum a signé un « partenariat stratégique » avec le groupe d’ingénierie industrielle Fives, fabricant de ligne de production et de machines, pour la mise en place d’un four électrique au terme d'un investissement compris entre 22 et 30 millions d’euros.

