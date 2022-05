L'indice de référence de la Bourse de Stockholm a perdu jusqu'à 8% mais ne reculait plus que de 1,8% vers 09h05 GMT et ses équivalents de Copenhague et Oslo ont eux aussi essuyé de lourdes pertes pendant quelques minutes.

Le mouvement s'est répercuté, à une échelle plus réduite, en Allemagne, en Italie et en France: l'indice CAC 40 de la Bourse de Paris a cédé jusqu'à 3,44% vers 08h00 GMT mais n'abandonnait plus que 1,78% une heure plus tard.

Une porte-parole de l'opérateur boursier Euronext à Oslo a déclaré qu'aucune information de marché ne permettait d'expliquer à elle seule la baisse rapide observée juste avant 08h00 GMT.

"Nous considérons cela comme un sujet de routine, aucune nouvelle sur le marché ne peut expliquer un mouvement aussi ample", a-t-elle ajouté.

L'opérateur américain Nasdaq, qui exploite les Bourses de Stockholm et Copenhague, n'était pas disponible dans l'immédiat pour un commentaire.

(Reportage Stine Jacobsen et Nikolaj Skydsgaard à Copenhague, Anna Ringstrom, Helena Soderpalm et Johan Alnader à Stockholm et Terje Solsvik à Oslo; version française Marc Angrand, édité par Jean-Michel Bélot)