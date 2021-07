Plusieurs entreprises de stockage et de e-commerce signent une charte pour réduire leur empreinte carbone

Le ministère de la Transition écologique souhaite faire progresser le développement durable dans les entrepôts et le e-commerce. Pour cela, deux chartes ont été signées mardi 27 juillet visant à réduire l'empreinte environnementale de l'amont et l'aval de la distribution. L'une engage l’association Afilog (dont les membres sont spécialisés dans la logistique et l’entreposage) et l'autre une quinzaine d’entreprises du e-commerce. Cette charte non-contraignante doit s’appliquer pour une durée de six ans concernant les entrepôts. Aucune date limite n'a été fixée pour celle qui vise l'e-commerce.