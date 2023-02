Plus petit et plus agile, Renault voit poindre son redressement

«Nous sommes sortis de la salle d’urgence. Nous sommes de retour dans la course et sommes prêts à nous envoler», proclame Luca de Meo, directeur général de Renault. Un chiffre d’affaires en hausse de 11,4%, un taux de marge opérationnelle doublé à 5,6% et un niveau record de free cash flow… Le constructeur automobile français retrouve des couleurs dans ses résultats financiers pour l’année 2022, publiés jeudi 16 février. Quand bien même l'entreprise a été forcée de réduire sa taille de façon importante.

Certes, le retrait de Russie pèse toujours dans les comptes. Mais le groupe a limité la casse avec une perte de 338 millions d’euros et il a dépassé les prévisions des analystes. «Certains pensaient que c’était le coup de grâce pour Renault. Sept mois plus tard, nous avons fait plus que compenser le choc, se félicite Luca de Meo. Nous avons gagné plus d'argent en deux ans que pendant les dix dernières années.»

L’inflation compensée par l’effet prix

[...]