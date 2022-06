«Plus l'automobile devient électrique, mieux c’est pour Valeo», affirme son directeur général, Christophe Périllat

Entre pénuries et inflation, Christophe Périllat a pris la tête de Valeo en pleine crise du secteur automobile. Succédant à Jacques Aschenbroich, le nouveau directeur général a présenté une stratégie visant à accélérer dans les mobilités du futur. L’ingénieur se prépare sereinement à la voiture de demain, un véhicule plus électrique et plus intelligent dans lequel Valeo compte bien introduire ses technologies.