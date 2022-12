Plus de suremballages pour les vins et spiritueux au Québec

C’est une décision radicale que vient de prendre la Société des alcools du Québec (SAQ) : à compter du 1er janvier 2023, l’entreprise, qui est l’un des premiers acheteurs mondiaux de vins et spiritueux, interdit les suremballages pour tous les vins, les prêts-à-boire, les spiritueux et toutes les autres boissons alcoolisées. Dès lors qu’un emballage ne remplit pas une condition ou une fonction jugée nécessaire dans les procédés de fabrication, de conditionnement et de transport, de protection du produit ou encore d'information du consommateur, il sera banni des commandes de la SAQ, qui détient le monopole de vente des boissons alcoolisées dans la Belle Province.

