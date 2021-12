Plus de 36 millions de morts et toujours pas de vaccin contre le VIH

© Wikimedia/ C. Goldsmith

15 jours gratuits et sans engagement

Plus de 36 millions de morts. Ce n’est pas le bilan de la pandémie de Covid-19 mais de celle du VIH, depuis l’identification du virus en 1981 aux Etats-Unis, avant sa caractérisation en 1983 à l’Institut Pasteur. En 2020, selon l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), 680 000 personnes dans le monde sont mortes des suites du VIH, et 1,5 million de personnes, au moins, ont été infectées sur la planète, portant à 37,7 millions le nombre de personnes vivant avec le VIH à la fin 2020. Certes, l’apparition des traitements antirétroviraux au début des années 2000 a drastiquement fait chuter la mortalité et la propagation de l’épidémie. Mais cela demeure des traitements à vie, particulièrement contraignants. Depuis quarante ans, le monde attend l’arme ultime : un vaccin.