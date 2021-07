Pliskova rejoint Barty en finale de Wimbledon

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Paul Childs La Tchèque peut lever les bras en l'air, l'ancienne n°1 mondiale retrouve la finale d'un Grand Chelem. Sa dernière remonte à 2016 et une finale à l'US Open./Photo prise le 8 juillet 2021/REUTERS/Paul Childs

Dans la deuxième demi-finale du tableau féminin, Karolina Pliskova s’est imposée en trois manches face à Arena Sabalenka (5-7, 6-4, 6-4). La Tchèque disputera sa deuxième finale en Grand Chelem, sa première en Grand Chelem. Incapable de prendre le service de Sabalenka malgré 8 occasions de break dans la première manche, Pliskova craque dans le douzième jeu et laisse la tête de série n°2 remporter le premier set. Solide sur sa mise en jeu, la Tchèque prend enfin le service de Sabalenka en début de seconde manche et va garder les commandes tout au long de deuxième acte. L’ancienne n°1 mondiale conclut son service (6-4) et s’offre le droit de disputer une troisième manche. Le scénario se répète dans ce dernier set. Un break suffit à Pliskova qui reste solide sur sa mise en jeu avant de s’imposer (6-4). La Tchèque rejoint Ashleigh Barty en finale et tentera de décrocher samedi son premier titre en Grand Chelem.