« Plein de vide » : Herta donne une leçon de conditionnement

Savez-vous comment les lardons sont conditionnés ? Herta livre quelques explications… Mise en demeure le 27 juin par les deux organisations non gouvernementales (ONG) Foodwatch et Zero Waste France pour son « emballage surdimensionné », la marque de charcuterie explique, dans un communiqué en date du 28 juin, l’origine des 54% de vide dans ses barquettes. L’entreprise souligne que la découpe de la viande de porc « doit être opérée à une température négative » pour en faciliter le tranchage. Les allumettes « encore rigides » sont ensuite déposées « de manière aléatoire » dans leur barquette et occupent « l’intégralité du volume de l'emballage ».

