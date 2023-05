PLD Space, la start-up qui fait entrer l'Espagne dans le club fermé des nations spatiales

L’Espagne est en passe de devenir la dixième nation spatiale au monde. D'ici à la fin du mois de juin, la mini fusée Miura 1 de la start-up PLD Space devrait effectuer son premier vol depuis Huelva, en Andalousie, ce qui permettra au pays de mettre de petits satellites en orbite. Ce tir, qui n’est qu’une première étape, est très attendu : ce sera la concrétisation d’un projet fou lancé en 2011 à Elche, près d’Alicante, par deux ingénieurs, Raul Torres et Raul Verdu. Agés à l’époque de seulement 22 et 23 ans et fascinés par les fusées, les deux amis ont fondé leur entreprise avec seulement 3 000 euros en poche, prêtés par leurs parents. Aujourd’hui, elle compte près de 120 employés pour une moyenne d’âge de 35 ans et s'apprête à atteindre son but avec ce lancement imminent. Premier groupe privé européen spécialisé dans les fusées réutilisables à franchir cette étape critique, PLD Space ne cesse de grandir et vient d’annoncer le doublement de la surface de sa base d’essai à Teruel, en Aragon.

Un lancement retardé d'un an

[...]