PLATINIUM 3D : Réduire l’impact environnemental avec la Fabrication Additive

« Avec la FA, nous pouvons faire de l’écoconception en utilisant moins de matière et moins d’énergie et en produisant au plus près des lieux d’exploitation. Nous pouvons également réparer des outillages ou des objets plutôt que de les recycler. » insiste Bruno Flan, le directeur. La plateforme a ainsi développé pour l’industriel NTN, fabricant de pièces automobiles, une méthodologie pour réparer des outillages de forge. Les résultats sont probants avec un gain économique de 50 %, une réduction de 75 % de la consommation d’acier et une durée de vie qui a été multipliée par 2,4.

« Nous travaillons sur l’analyse du cycle de vie pour définir le coût global de la pièce et son impact environnemental. Nous pouvons avancer que La FA est une technologie verte. »

Aider les industriels à faire les bons choix

Unique en France par le nombre des technologies industrielles disponibles sur un même lieu, la plateforme a pour mission de former et de sensibiliser les industriels aux technologies de la FA. « Nous proposons des parcours découverte allant de 1 jour à 1 semaine pour permettre aux industriels de découvrir l’ensemble des technologies et leurs avantages. Notre objectif est de former du personnel à être autonome en fabrication additive et de développer des projets au sein de leur entreprise. »

Ainsi, sur les 3 dernières années, Platinium 3D a accueilli et accompagné 300 entreprises. « Plus de 500 dossiers ont été traités et des centaines de projets ont été développés. »

