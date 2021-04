Platinium 3D - Proposer la FA métal la plus évoluée, de la R&D à la série !

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite

« Nous diffusons la FA auprès des industriels via des conseils et des démonstrateurs, en les accompagnant en R&D et en formation, en réalisant des préséries et des séries, ainsi que du transfert de technologie » rappelle Bruno Flan, directeur de Platinium3D. Et depuis peu, la plateforme a changé de dimension !

Des investissements très conséquents

Platinium3D bénéficie de l’investissement du pôle formation de l’UIMM dans de nouveaux équipements. En plus des 6 technologies déjà intégrées et régulièrement mises à jour, 2 nouvelles technologies sont proposées : « Le Binder Jetting Métal (BJM) permet de proposer de la petite série de pièces complexes, grâce à la productivité et la précision de la machine » détaille Hervé Bonnefoy, expert FA chez Platinium3D.

Quant à la FDM High Tech (dépôt de fil extrudé), elle permet de diffuser le savoir-faire de Platinium3D en outillage, vers davantage de produits : « Notre expertise permet de remplacer les aciers traditionnels par des polymères à hautes caractéristiques » indique Hervé Bonnefoy.

Platinium3D s’est aussi renforcée sur le post-traitement. « Nous innovons avec le polissage électrolytique à sec : la technologie permet de polir la pièce par érosion des pics, sans dégradation de la géométrie » détaille Bruno Flan.

Force de l’écosystème

Platinium3D, qui change de locaux et renforce son équipe, est aussi engagée sur l’hybridation des procédés, afin de proposer un panel de solutions larges et innovantes, à même de répondre aux problématiques clients. La structure s’appuie sur un réseau de partenaires locaux très actif, engagés collectivement dans le développement de la FA, qu’il s’agisse de l’Université de Champagne-Ardenne, du CRITT MDTS ou de l’UIMM.

