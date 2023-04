Plastiques : les industriels entrent dans le moule

Au mois de janvier 2023, Frédéric Van Gansberghe indiquait à Emballages Magazine : « Nous voulons dépasser la vision réductrice de Citeo ». Le patron de Futerro voyait alors dans l’emballage un marché d’avenir pour porter un investissement majeur. Le chimiste belge prévoit de mobiliser 500 millions d’euros à Port-Jérôme (Seine-Maritime) pour produire 75 000 tonnes d’acide polylactique (PLA). Au mois d’avril, Frédéric Van Gansberghe précise sa position à L'Usine Nouvelle : « Ce n’est pas dans le packaging que nous voyons les plus grandes opportunités », le PLA pourrait, par exemple, devenir une alternative au coton dans les textiles. Le recyclage par solvolyse de ce polyester biosourcé serait, par ailleurs, la première solution de valorisation, le compostage devenant une fausse piste. Les annonces de Futerro traduisent très concrètement les mutations majeures qui se préparent dans la plasturgie mondiale.

Investissements

Alors que les investissements dans la pétrochimie demeurent à un niveau très élevé, se profile en même temps un mouvement des ressources fossiles vers les renouvelables et biosourcées. Sous l'impulsion du président Joe Biden, les États-Unis consacrent à la bioéconomie un grand plan de recherche et développement (R&D) tandis que la France est, par exemple, lancée dans le marathon de l'industrialisation des polyhydroxyalcanoates (PHA). Quant aux papetiers, ils font feu de tout bois pour doter la cellulose de nouvelles fonctionnalités. En application de la stratégie dite « 3R » relative au recyclage, au réemploi et la réduction, le Laboratoire national de métrologie et d'essais (LNE) a conçu un référentiel assorti d’une certification volontaire validant l’incorporation de matières plastique recyclées (MPR). Comme le rapporte Plastiques & Caoutchoucs Magazine, Barbier, transformateur de films en polyéthylène (PE) emblématique de Sainte-Sigolène (Haute-Loire), fait partie des pionniers. En devenant un groupement d’intérêt économique (GIE), le Centre technique pour le recyclage des emballages plastiques (Cotrep), créé en 2001, accompagne les plasturgistes.

Consigne

Afin de boucler la boucle vertueuse de la ressource, alors que Bérangère Couillard, secrétaire d'État à l'Écologie, pilote une concertation sur la consigne pour recyclage, Badoit (Danone) renonce, pour sa part, à ses bouteilles vertes et rouges pour se concentrer sur le polyéthylène téréphtalate recyclé (rPET) transparent apte au contact alimentaire direct. Dans les rayons, Pepsico expérimente le lot virtuel pour supprimer les sachets de regroupement. Le marketing s’efface derrière la responsabilité sociétale (RSE). Il faut dire que le couperet réglementaire se rapproche. Comme les matériaux sans filière de recyclage seront interdits en 2030, Citeo met les bouchées doubles. La société agréée pour la valorisation des emballages et papiers ménagers au titre de la responsabilité élargie des producteurs (REP) injecte des dizaines de millions d’euros pour financer « les flux en développement », à l’image du polystyrène (PS) des pots de yaourt. Quant au recyclage chimique, alternative au recyclage mécanique ou complément, il entre en phase d'industrialisation avec des investissements portés par Carbios, Eastman, Loop Industries, SK Geo Centric, Suez ou encore TotalEnergies.

Big bang

Dans le même temps, le projet de règlement européen sur les emballages et déchets d’emballages (PPWR) promet un véritable big bang. Pris en application de la loi Antigaspillage pour une économie circulaire (Agec), le décret relatif aux emballages en plastique pour les fruits et légumes vit ainsi au rythme des reports. La mise en œuvre de la procédure d’information européenne Tris entraîne un nouveau décalage de son application. Reculer pour mieux renoncer ? Dans le prolongement de la directive relative aux plastiques à usage unique (SUP), le projet PPWR prévoit une interdiction pure et simple sur ce segment. A l'image du projet des barquettes en polypropylène (PP) du projet May-a porté par un groupement d'entreprises dont Europlastiques, les nouveaux objectifs de réemploi débouchent sur de nouvelles logiques industrielles et commerciales.

Brouillard

Malgré un flou réglementaire persistant, doublé d’un brouillard économique particulièrement dense, les industriels entrent résolument dans le moule. Encore faut-il que ce moule soit solide ! Alors que doit se tenir à Paris au mois de mai la deuxième session des négociations sur le futur traité mondial de lutte contre la pollution plastique et des microplastiques, plusieurs organisations non gouvernementales (ONG), certaines militant pour un « choc de déplastification », et différents rapports, comme celui de la Banque européenne d'investissement (BEI), n’ont de cesse de rappeler que les multinationales ne tiennent pas leurs objectifs de réduction et de recyclage.

Bombe

Le 13 avril à l’Assemblée nationale, Angèle Préville, sénatrice socialiste du Lot, Philippe Bolo, député Modem du Maine-et-Loire et Charles Fournier, député écologiste d’Indre-et-Loire, devaient consacrer à ces enjeux une matinée... explosive, avant le report lié à la mobilisation contre les retraites. « Que faire contre la bombe plastique » : telle est la question posée par Capucine Dupuy dans son livre intitulé « Plastic tac tic tac… » paru en avril 2022. Le 11 avril, dans un avis alarmiste dénonçant « une pollution planétaire » rédigé par Nathalie van der Broeck (Surfrider Foundation) et Sabine Roux de Bézieux (Fondation de la mer), le Conseil économique, social et environnemental (Cese) propose vingt préconisations dont « une empreinte plastique » sur le principe du carbone. De nouvelles échéances se préparent…