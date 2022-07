“Plastiques, changement de cap” : le débrief

“Plastiques, changement de cap”. L’intitulé des rencontres nationales organisées à Brest les 31 juin et 1er juillet résume en trois mots clés toutes les problématiques qu’il avait pour ambition d’aborder. La référence à la navigation renvoie ainsi à la pollution des océans, aux microplastiques ingérés par les organismes marins en passant par les plastiques fabriqués à partir d’algues. Le changement d’orientation évoque, lui, les alternatives au plastique, les nouveaux matériaux qui s’y substituent ou encore la gestion de sa fin de vie.

Près de 550 personnes ont participé à ces deux journées rassemblant une trentaine d’exposants et environ 80 intervenants, aussi bien des chercheurs et entrepreneurs que des élus ou des professionnels de la gestion des déchets.

Brest’aim Events, organisateur de l’évènement en partenariat avec Destination Rennes, accueillait ces rencontres au Brest Arena, lieu emblématique de la ville, qu’il a en gestion. “Pour la première fois, deux territoires collaborent pour organiser une événement conjoint de ce type. Notre volonté était de proposer des rencontres marquées par l’échange. Notre grande satisfaction est d’avoir mis en relation des professionnels qui ne se seraient pas rencontrés autrement”, se réjouit Véronique Rabuteau, cheffe de projet chez Brest’aim Events. Le thème du colloque a été inspiré par le groupement de recherches Polymères et océans qui réunit chaque année en ce même lieu 180 scientifiques durant 3 jours. “Notre objectif est d’impulser une réflexion et des actions sur le plastique qui vont se poursuivre à Rennes en 2023”, précise Mme Rabuteau dont l’objectif est de permettre aux participants d’obtenir une vue d’ensemble de la complexité des sujets touchant au plastique. “Il apparaît que toute ces questions sont très récentes et que la prise de conscience est très rapide”, constate-t-elle.

Un matériau jeune encore mal géré

Un point de vue partagé par de nombreux intervenants. “Durant 70 ans, on a fait l’apologie du plastique, un matériau génial. Mais nous sommes à l’aune d’une accélération et d’une massification en termes de déchets”, note Véronique Riotton, présidente du Conseil national de l’économie circulaire qui intervenait lors d’une table-ronde dédiée à la règlementation.

“Quand l’économie va bien, les déchets augmentent”, constate en effet Nicolas Pont, directeur Ecoconception et recyclage chez Veolia qui estime que “la fin de vie des emballages est un prérequis à leur conception”.

Également autour de la table, l’avocat François Braud, spécialiste en droit de l’environnement notamment, est quotidiennement en contact avec les opérateurs du déchet. “Tous les textes législatifs concernés ont trois ans. En matière de plastique, les droits sont encore balbutiants. Il y a une absence de capacité à tracer une ligne de conduite ferme. Nous avons une vision kaléidoscopiques et il n’y a pas véritablement de changement de cap sur le plastique. On recycle et on réduit, mais nous n’avons en réalité pas les infrastructures pour recycler car toutes les usines sont en Asie”, regrette-t-il. “Il ressort une absence de traitement amont plus volontaire dans la loi. L’effectivité vient de la sanction et il faut avancer sur quelque chose de plus coercitif”, estime-t-il.

Recycler, remplacer, réduire : le principe au cœur du décret 3R de la loi Agec, est pourtant dans l’esprit de tous les industriels. “Nous sommes toujours face à de nombreux compromis, nous réduisons d’abord, nous favorisons le réemploi, et la recyclabilité est ensuite un énorme enjeu pour nous. Le plastique est cependant parfois le matériau qui correspond le mieux aux usages recherchés ”, constate Sophie Labroussemolla, directrice du Développement packaging au sein du groupe Rocher.

A l’instar de celui utilisé dans les véhicules pour les alléger et réduire leurs émissions de CO2. “Il y a 250 kg de plastique dans un véhicule”, rappelle ainsi Amandine Chaffois, vice-présidente Économie circulaire de la chaîne de valeur chez Plastic Omnium.

Le constat est néanmoins sans équivoque, le plastique, malgré tous ses atouts maintes fois démontrés, notamment durant la pandémie, n’est pas sans impact sur l’environnement. Les études sont encore balbutiantes ou incomplètes, se contredisent parfois et “il y a une complexité par rapport aux plastiques, à ce qu’on y ajoute et surtout aux substances qui peuvent apparaître sans que l’on s’y attende”, remarque la journaliste Dorothée Moisan qui anime une table-ronde autour de la santé. Plusieurs experts y rappellent comment les microplastiques libérés dans les sols impactent leur perméabilité, leurs propriétés physiques et leur microbiote et par effet indirect modifient les propriétés de l’habitat de la flore et la faune. Ils rejoignent également le système hydrographique par ce biais, les sols étant 4 à 23 fois plus pollués par les plastiques que les océans en fonction des zones géographiques. ©B.Jomni

Des axes de développement à l’horizon

Devant un tel bilan, quelles solutions peuvent être apportées ? L’écoconception est une des réponses. “Elle est, qui plus est, synonyme de rentabilité pour 20 % des entreprises, n’a pas d’impact économique pour 60 % d’entre elles et un impact négatif pour 2 % seulement”, pointe Amandine Authier, ingénieure au Pôle écoconception de Saint-Étienne, qui accompagne PME et PMI dans leurs réflexions sur le sujet.

A l’occasion d’une des tables-rondes consacrée aux réponses que la science peut apporter, un participant suggère de créer des plastiques à obsolescence programmée qui resteraient stables en contact avec des solutions cosmétiques mais se dégraderaient en milieu maritime. Il obtiendra quelques exemples de développements de ce type lors de la table-ronde organisée quelques heures plus tard et consacrée à l’emballage idéal. Y ont été présentés la résine issue de caséine de lait de Lactips, cella à base d’algues d’Eranova ou encore le polymère produit par bio-fermentation de Polymaris. “Notre matériau est hydrosoluble et ne pourra pas remplacer les bouteilles en PET mais il pourra en revanche se substituer aux films non biodégradables entourant les tablettes pour lave-vaisselle qui sont directement rejetés dans l’eau”, précise Marion Vincent, directrice marketing innovation chez Lactips.

Chez Polymaris, le microorganisme sélectionné, est capable de produire du polyester. “Ces PHA, nous les transformons en produits industriels qui sont donc biosourcés, bioassimilables et OK Home Compost”, détaille Anthony Courtois, président de Polymaris.

Dans l’espace exposants, une multitude d’initiatives originales proposent quant à elles des fins de vie ambitieuses aux déchets plastique, des crédences de cuisine aux aménagements extérieurs, le tout dans une ambiance conviviale de partage des connaissances et de recherche des meilleurs compromis.

"Grâce à votre présence, ces rencontres ont tenu toutes leurs promesses en matière de diversité des points de vue et de propositions de solutions et de présentation de projets innovants pour lutter contre la pollution plastique”, se sont réjoui les organisateurs en fin d’événement. Rendez-vous est d’ores et déjà donné en 2023 au Couvent des Jacobins à Rennes.