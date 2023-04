Plastiques biodégradables : Maire Tecnimont devient majoritaire à 83,5 % dans Conser

Maire Tecnimont finalise l'acquisition, via sa filiale NextChem, d'une participation de 83,5 % dans Conser, un ingénieriste et bailleur de licences basé à Rome, en Italie. Le rachat a été fixé à environ 35,8 millions d'euros, et NextChem conserve une option pour acquérir les parts restantes au cours des trois prochaines années.