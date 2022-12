Plastique et règlement sur les déchets d’emballages : les dix points clés 

Très attendue par les professionnels concernés, la proposition de règlement encadrant les emballages et déchets d’emballages est parue . S’inscrivant dans le volet économie circulaire du Pacte vert pour l’Europe, la création de ce règlement correspond à la révision de la directive 94/62. Objectifs chiffrés de réduction des déchets générés par les emballages de tous matériaux, étiquetage, traçabilité, etc., les sujets abordés sont nombreux et relèvent d’enjeux multiples et décisifs d’un point de vue économique et environnemental. Emballages Magazine évoque un “big bang” du réemploi en Europe” quand l’Usine Nouvelle parle d’une ”guerre aux emballages inutiles”.

Cet article est réservé à nos abonnés Plastiques & Caoutchoucs et Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]