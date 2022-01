Plastipak produit plus de RPET au Luxembourg

© Plastipak

L’américain Plastipak vient d’inaugurer l’expansion des capacités de recyclage de polyéthylène téréphtalate (PET) de son usine de Bascharage, au Luxembourg. Le chantier a duré un an. Adossée à l’unité LuxPET de fabrication de préformes et emballages, elle transforme des bouteilles en fragments de PET recyclé (rPET) apte au contact alimentaire. Accrue de 136%, sa production est principalement destinée aux marchés agroalimentaires d’Allemagne et du Benelux. Cette extension fait suite à la construction d’une nouvelle unité de recyclage sur le site de Plastipak à Tolède, en Espagne, son entrée en service étant prévue au cours de l’été 2022. L’entreprise précise que le rPET représente 27% de sa consommation de résine en Europe et 45% au Luxembourg.

Quatre unités de recyclage

Fabricant d’emballages en plastique rigides pour l’alimentaire, les boissons et les produits de grande consommation et recycleur, Plastipak compte une quarantaine de sites de production aux États-Unis, en Amérique du Sud et en Europe (dont deux en France), emploie 5900 salariés et a réalisé un chiffre d’affaires de 2,9 milliards de dollars en 2020. Il dispose de quatre unités de recyclage du PET, trois en Europe (France, Luxembourg et Royaume-Uni) et une aux États-Unis.