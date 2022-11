Plastifiants : Evonik signe un accord avec Deza

Evonik a signé un protocole d’accord avec le chimiste tchèque Deza pour la production de trimellitate de triisononyle (TINTM), un plastifiant qui sera mis sur le marché, début 2023, sous la marque Elatur. Il se caractérise par une résistance élevée à la température, une faible volatilité et un faible comportement de migration, ce qui rend le produit particulièrement adapté aux câbles haute température et aux intérieurs automobiles. Son lancement renforce l’activité mondiale d’Evonik dans les plastifiants, qui sont utilisés en particulier pour les produits en PVC.

Deza est un producteur de produits aromatiques de base, utilisés comme matières premières dans la production de matériaux carbonés, de peintures et de pigments, d’adoucissants pour plastiques, de plastifiants pour béton et de polyuréthanes, principalement à destination des industries du bâtiment et de l’automobile.