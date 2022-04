Elle entrera en service en février 2023 à Vendargues, entre Montpellier (Hérault) et Nîmes (Gard), et, avec une capacité de plus de 10 000 tonnes par an, pourra traiter l’intégralité des films de paillage en plastique utilisés en maraîchage en France : la première unité de recyclage française pour ces films en polyéthylène basse densité (PEbd) vient d’être portée sur les fonts baptismaux par Adivalor (Agriculteurs, distributeurs, industriels pour la valorisation des déchets agricoles) et Plasticlean, filiale du groupe d’agrofourniture Calvet. La structure de la profession agricole et l’entreprise occitane ont conclu un partenariat en ce sens. L’investissement s’élèvera à 4,3 millions d’euros et permettra la création de dix emplois au démarrage.

