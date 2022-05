Spécialement créé en 2021 par le groupe Calvet pour traiter les plastiques agricoles usagés de la filière maraîchère, Plasticlean (dont le siège se situe à Aimargues dans le Gard) mettra en production en février 2023 une première unité à Vendargues, près de Montpellier (Hérault). Situé au carrefour des deux principales zones maraîchères du Sud de la France, ce centre de recyclage sera doté d’une capacité de traitement de plus de 10 000 tonnes par an. Fruit d’un investissement de 4,3 millions d’euros, l’usine va s’installer dans un bâtiment existant, possédant un espace de stockage attenant. Elle tournera avec 10 personnes au démarrage et 12 au plus fort de la production. Le site devrait sortir 3 500 tonnes de matières plastiques secondaires en 2023.

