Plastica s’installe en Haute-Loire

Plastica poursuit ses emplettes en Haute-Loire, le berceau français des films en plastique. Après avoir repris Stéfany emballages et services (SES), à Saint-Pal-de-Mons, en mars 2020, le groupe ivoirien reprend Guérin Plastiques à Sainte-Sigolène. « Le rachat du groupe familial Guérin, qui réalise un chiffre d'affaires de 60 millions avec les 150 salariés de ses trois usines de la Haute-Loire et de l'Ardèche, porte à près de 150 millions d'euros celui de Plastica, qui compte près de 2 000 salariés en Côte d'Ivoire et au Togo », explique Joël Cadier, dirigeant de la banque d'affaires KeysFinance Partners, qui a conseillé l'acquéreur.

Cet article est réservé à nos abonnés Emballages magazine et Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]