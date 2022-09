Plastic Omnium va créer une usine de réservoirs à hydrogène à Compiègne

Plastic Omnium muscle son appareil industriel dans l'hydrogène. Mercredi 28 septembre, en présence de plusieurs ministres, l'équipementier automobile français a annoncé la création d'une nouvelle usine de production de réservoirs d'hydrogène à Compiègne (Oise). Le chantier représente un investissement d’environ 160 millions d'euros, dont 74 millions apportés par l'État dans le cadre du Piiec (Projet important d'intérêt européen commun) sur l'hydrogène.

Le site devrait démarrer sa production en 2025. Présenté comme la plus grande usine européenne de réservoirs à hydrogène, il doit atteindre une capacité de 80 000 réservoirs par an. Le projet devrait représenter 200 emplois chez Plastic Omnium. Une certaine partie correspond à des postes déjà existants, l’entreprise disposant déjà d’un centre de R&D et d’une usine de réservoirs à carburant à Compiègne. À la même occasion, Plastic Omnium annoncé la signature de deux contrats majeurs avec Stellantis et Hyvia (coentreprise entre Renault et PlugPower). L’usine de Compiègne permettra de fournir à ces deux nouveaux clients. Les réservoirs du futur site doivent également équiper des bus de Safra et les voitures luxueuses de Hopium.

Rentabilité visée en 2025 sur l’hydrogène

