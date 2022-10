Plastic Omnium mise sur l'hydrogène, une usine de chimie verte unique au monde... Les sept bonnes nouvelles

Plastic Omnium va créer une usine de réservoirs à hydrogène à Compiègne

Compiègne (Oise) va accueillir le premier site de production français de Plastic Omnium dédié à l’hydrogène. Pour répondre à une demande croissante sur ce marché, l’équipementier va ouvrir une nouvelle usine de réservoirs.

Afyren Neoxy démarre à Carling une usine d'acides organiques biosourcés unique au monde

L’usine d’Afyren Neoxy, coentreprise entre Afyren et Bpifrance, est en phase de démarrage sur la plateforme de Carling-Saint-Avold, en Moselle. Cette usine de chimie verte à 80 millions d’euros, qui crée 60 emplois, est unique au monde. Elle s’appuie sur la valorisation de résidus de betteraves pour produire des acides qui n'étaient jusque-là pas disponibles en version biosourcée, le tout sans déchets et bas carbone

Elyse Energy investit 350 millions d'euros pour fabriquer du méthanol décarboné à Lacq

L’entreprise lyonnaise Elyse Energy va investir 350 millions d’euros dans le bassin de Lacq (Pyrénées-Atlantiques) afin de produire du méthanol décarboné. Le site devrait être opérationnel en 2027.

Les lauréates des 11e Trophées des femmes de l'industrie sont...

Inspirantes, déterminées, talentueuses... Les 13 femmes de l'industrie récompensées par L'Usine Nouvelle sont des "roles modèles" pour donner envie aux jeunes générations de se lancer dans des carrières industrielles et scientifiques. Découvrez leurs portraits.

Un site de recyclage de panneaux solaires à haute valeur ajoutée en Gironde

Inaugurée le 27 septembre, l’usine de Saint-Loubès (Gironde) de l’éco-organisme Soren et du groupement de structures Envie 2E va permettre de mieux recycler les panneaux photovoltaïques, en prolongeant notamment leur durée de vie.

La pharma prévoit de créer 6 500 emplois en bioproduction et numérique en France d’ici à 2026

Les recrutements dans l’industrie pharmaceutique progressent d’environ 12 000 postes par an, dont les deux tiers en alternance. D’ici à 2026, avec la progression du numérique et des biotechnologies, 1 500 créations de postes sont prévues en bioproduction et 5 000 en numérique. Le secteur peine pourtant à recruter.

Xiaomi parie sur les capteurs d’image neuromorphiques du français Prophesee

La pépite parisienne des capteurs d’image neuromorphiques Prophesee boucle une levée de fonds de 50 millions d’euros, la cinquième depuis sa création. Parmi les investisseurs figure un invité de marque : le champion chinois des mobiles Xiaomi. De quoi ouvrir à la technologie française un marché à grand volume.