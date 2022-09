Plan renouvelables, une Renault 5 turbo électrique, l’hydrogène à Innotrans… Les cinq images de la semaine

Emmanuel Macron veut rattraper le retard de la France dans les renouvelables

Grande étape dans le déploiement des énergies renouvelables en France. Emmanuel Macron a inauguré jeudi 22 septembre le premier parc éolien en mer de France, implanté au large de Saint-Nazaire (Loire-Atlantique). A cette occasion, le président a dévoilé une série de mesures visant à accélérer l'essor des renouvelables, toutes regroupées dans un projet de loi présenté le 26 septembre en Conseil des ministres.

Susie, l’atout d’ArianeGroup pour faire décoller les ambitions spatiales européennes

ArianeGroup a frappé un grand coup à l’occasion de la journée d’ouverture de l’IAC (Congrès international d'astronautique), la grande conférence spatiale annuelle qui se tient cette année à Paris du 18 au 22 septembre. L’industriel a dévoilé rien de moins qu'un projet d’étage de lanceur avec des capacités telles qu’il replacerait l’Europe dans la course spatiale, aux côtés des Etats-Unis et la Russie ! Le nom de ce projet ? Susie.

Une spectaculaire Renault 5 turbo... électrique

La Renault 5 fête ses cinquante ans en 2022. Dans le cadre de ces célébrations, le constructeur français a dévoilé une version spectaculaire de Renault 5 turbo, la 3E, 100% électrique. Elle fait référence au modèle culte des années 80 qui a connu ses heures de gloire en rallye. Ce concept car est présenté ce week-end au concours d’élégance de Chantilly Arts et Élégance 2022, puis sera exposé à partir du 17 octobre au Mondial de l’Auto 2022 à Paris. Renault continue ainsi de puiser dans son riche patrimoine pour préparer son avenir électrique. Une version plus conventionnelle de Renault 5 électrique doit arriver en 2024, et elle sera fabriquée dans le pôle nordiste "Electricity" du constructeur.

Le salon Innotrans fait la part belle à l’hydrogène

Ils ont bien compris le potentiel de l’hydrogène pour les lignes non-électrifiées. Siemens, Stadler, CAF, Hyundai… Tous les constructeurs ferroviaires présents au salon Innotrans, à Berlin, y sont allés de leurs projets de train à hydrogène. Sans oublier le numéro deux mondial du secteur, Alstom, qui a profité de l’événement pour faire état de sa bonne santé.

Une réforme des retraites vue par le secrétaire général de la CFDT

C’est un des dossiers chauds de la rentrée. Le gouvernement veut faire voter dès octobre, par le biais d’un amendement au PLFSS, une réforme des retraites qui s’appliquerait dès l’été 2023. Dans un entretien à paraître dans son intégralité dans notre magazine du 7 octobre, le secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger, revient sur sa propre vision d’une réforme.