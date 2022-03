Plan en faveur des start-up agricoles, fibre de lin en vogue, 5G... Les sept bonnes nouvelles de la semaine

Un plan pour booster les start-up de l’agriculture

Co-conçue par l’association de start-up La Ferme Digitale et le gouvernement, l'initiative baptisée « French Agri Tech » a été lancé lundi 28 février. Elle doit permettre de faire éclore davantage de jeunes pousses du numérique et du vivant d’ici à 2030. Son objectif est ambitieux : faire émerger dix licornes françaises dans le secteur. Les promoteurs de l’initiative veulent parvenir à une part de 15% de start-up agricoles et foodtech au sein du FrenchTech 120, contre seulement deux à l’heure actuelle (Agriconomie et Ynsect).

Face aux plastiques, un accord historique

Le mercredi 2 mars, l’Assemblée des Nations unies pour l'environnement (ANUE) a voté une résolution « historique » qui ouvre la voie à la négociation d'un traité mondial pour mettre fin à la pollution liée aux plastiques et microplastiques. Ce texte, juridiquement contraignant, pourrait être adopté d'ici à fin 2024.

Un catamaran équipé d'un pont en... lin !

Le navigateur Roland Jourdain participera à la prochaine édition de la Route du Rhum à bord du We Explore, un catamaran équipé d'un pont entièrement fabriqué en fibres de lin (18 mètres sur 9). C'est la plus grande pièce de lin jamais réalisée. Choisi avant tout pour ses vertus écologiques, ce matériau naturel pourrait un jour remplacer la fibre de verre dans le secteur.

La géothermie, filière d'avenir en Guadeloupe

Dans l'île française des Caraïbes, se tient l'unique centrale géothermique de France, qui continue de se développer. D'autres projets émergent en Guadeloupe, mais aussi dans l'Arc antillais. La raison : la géothermie est l'énergie de base qui coûte le moins cher à produire, surtout en zone non-interconnectée, comme une île.

Le déploiement de la 5G s'accélère en France

Tant dans le public que dans le privé, la 5G est au centre de toutes les attentions. Après la remise du rapport de Philippe Herbert sur la 5G industrielle, le gouvernement veut lever les blocages en lançant deux mesures : faciliter l’accès des entreprises aux fréquences et créer un dispositif pour les accompagner dans leur transformation numérique par la 5G. Au même moment, Orange souhaite lancer rapidement la « vraie » 5G. L’opérateur télécoms a choisi Nokia, Ericsson et Oracle pour migrer ses réseaux 5G vers la version autonome, considérée comme la vraie 5G. Après des tests cette année, le service sera commercialisé à partir de 2023.

Arcadie investit 18 millions d'euros dans le Gard

Soutenu par le plan de relance pour l’industrie, le spécialiste des épices et plantes bio Arcadie veut doubler de taille son site de Méjannes-lès-Alès (Gard). Arcadie va investir 18 millions d’euros pour lancer en juin 2022 les travaux d'agrandissement et prévoit une extension de 7000 m2 à l’horizon 2025. La PME de 120 salariés prévoit parallèlement de créer 30 emplois.

J&M Plast veut injecter 13 millions d’euros à Beauzac

Le fabricant de films plastiques d’emballage J&M Plast souhaite investir 13 millions d’euros dans son site de Beauzac en Haute-Loire. Le projet d’extension à l’étude propose de passer de 6 000 à 9 000 mètres carrés. L'entreprise, filiale du groupe Sphère, leader européen des emballages ménagers, cherche à recruter une trentaine de personnes supplémentaires.