Plan climat européen, vol spatial de Virgin Galactic, chantier de Naval Group... Les cinq images de la semaine

© Naval Group C'est dans l'immense hall d'assemblage du site de Lorient que les navires prennent forme, lors de la jonction des différents tronçons du bateau.

Comment l'industrie accueille le plan climat européen

La Commission européenne a présenté le 14 juillet son très attendu et très ambitieux plan de bataille pour le climat. Tous les secteurs industriels sont concernés. Comment accueillent-ils les propositions de la Commission Européenne? Notre vaste dossier de décryptage sur le sujet.

Après le succès du premier vol de Virgin Galactic, le tourisme spatial va-t-il décoller?

La société fondée par le milliardaire Richard Branson a réussi à emmener quatre passagers dans l’espace. Malgré le succès technique et la forte médiatisation de l’événement, le défi commercial lié au tourisme spatial reste entier.

Comment Naval Group s’est mis en ordre de bataille pour produire ses frégates deux fois plus vite

Grâce à des investissements industriels significatifs sur son site de Lorient, Naval Group veut doubler sa capacité de production et mettre à flot jusqu’à deux navires par an, afin de répondre aux besoins de la Marine nationale et des marines étrangères.

Comment Séché fournit la moitié des besoins en vapeur de la plateforme chimique de Roussillon

L’usine de traitement thermique de déchets dangereux de Trédi, du groupe Séché Environnement, à Salaise-sur-Sanne, a mis en service fin 2020 un réseau de chaleur qui a triplé sa fourniture de vapeur à la plateforme chimique voisine des Roches-Roussillon. De quoi assurer la moitié de ses besoins en vapeur.

Rond-point, faible visibilité, véhicule mal garé... À Rambouillet, la voiture autonome se frotte aux cas complexes

En partenariat avec Renault, les équipes du projet Tornado ont testé une voiture autonome sur route ouverte à Rambouillet (Yvelines). Le véhicule s’est aventuré à franchir plusieurs ronds-points, un périple pas si simple pour une intelligence artificielle.