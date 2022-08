Plan américain pour l'électronique, sécheresse et eau en bouteille, pénurie de moutarde... Les cinq articles les plus lus de la semaine

1 - A peine signé, le plan américain pour les semi-conducteurs porte ses premiers fruits

Le plan américain de 52 milliards de dollars de subventions pour le secteur des semi-conducteurs a été signé le 9 août par le président Joe Biden. Le même jour, Micron annonçait un projet d’usine dans le pays et Qualcomm le rapatriement d’une partie de sa production.

2 - Autour de Volvic, la guerre de l’eau est déclarée

Alors que les températures battent des records et que la sécheresse sévit de façon inquiétante dans le Puy-de-Dôme, le groupe Danone, propriétaire de la source de Volvic tente de s’adapter à cette situation extrême.

3 - Les compagnies russes commencent à désosser les avions étrangers pour stocker des pièces

Coupée du reste du monde, l'industrie aéronautique russe emploie les moyens du bord pour maintenir au vol les avions étrangers de sa flotte civile. Selon Reuters, les compagnies aériennes sont incitées à prélever des pièces sur les avions cloués au sol pour équiper ceux qui continuent à voler.

4 - Entre fin des pesticides et essor du bio, comment les producteurs de moutarde font face à la pénurie

Les pots de moutarde ne devraient pas faire leur retour en nombre sur les étalages avant 2023, selon les professionnels du secteur. La faute au réchauffement climatique, à la guerre en Ukraine et à l’interdiction d’insecticides ; mais de nouvelles variétés plus résistantes et l’essor de l’agriculture bio pourraient redresser la filière sur le long terme.

5 - Découvrez le top 10 des véhicules électriques les plus vendus au premier semestre 2022 en France et en Europe

Avec des ventes en hausse d'un tiers au premier semestre 2022, le segment du véhicule électrique est particulièrement dynamique. Plusieurs constructeurs tirent leur épingle du jeu.