Plainte contre le PDG de Total sur l'implantation à Polytechnique

PARIS (Reuters) - Greenpeace France, Anticor et l'association d'anciens élèves La Sphinx ont annoncé jeudi avoir déposé plainte contre le PDG de Total Patrick Pouyanné et contre X pour "prise illégale d'intérêts" dans le cadre du projet d'implantation d'un centre de recherche et d'innovation de l'entreprise au sein du campus de Polytechnique.

Greenpeace France, Anticor et l'association d'anciens élèves La Sphinx ont annoncé jeudi avoir déposé plainte contre le PDG de Total Patrick Pouyanné et contre X pour "prise illégale d'intérêts" dans le cadre du projet d'implantation d'un centre de recherche et d'innovation de l'entreprise au sein du campus de Polytechnique. Cette plainte auprès du parquet de Paris fait suite à la décision de la prestigieuse école d'ingénieurs, en juin 2020, d'autoriser Total à s'installer à l'est du plateau de Saclay, au sud de Paris, sur le futur parc d'activités d'innovation porté par l'Établissement public d'aménagement (EPA) Paris-Saclay. Les plaignants soupçonnent Patrick Pouyanné d'avoir "profité de sa fonction de membre du conseil d'administration de l'École polytechnique en intervenant, au nom de Total, dans le processus décisionnel ayant abouti à l'accord final donné par le conseil d'administration de l'École", disent-ils dans un communiqué. Total a indiqué n'avoir pas connaissance du contenu de la plainte et n'être donc pas en mesure de réagir et de s'exprimer sur celle-ci. Patrick Pouyanné "s'est toujours récusé et n'a jamais pris part aux décisions" du conseil de Polytechnique concernant Total, a cependant souligné le groupe. "Avant le tour de table entre les administrateurs et les délibérations, le président du [conseil] a invité Patrick Pouyanné à s'exprimer en tant que président de Total sur le sujet. Ce qu'il a fait de manière brève et factuelle avant de quitter la réunion", a ajouté l'entreprise. (Benjamin Mallet, édité par Bertrand Boucey)