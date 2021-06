Placoplatre investit 6,5 millions d'euros sur son site de Villevaudé, en Seine-et-Marne

A l’occasion de la mise en service, en mars 2021, d’une carrière à Villevaudé (Seine-et-Marne), dénommée Pin-Villeparisis-Villevaudé (50 hectares) et qui constitue l’extension et le site de remplacement de la carrière du Pin et de Villeparisis arrivée en fin d’exploitation, Placoplatre a investi 6,5 millions d’euros pour aménager de nouvelles installations. Celles-ci sont destinées à faire le lien entre l’ancienne carrière et le nouveau site.