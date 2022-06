Pixelis décortique le marketing de l’emballage

« Faire bouger les lignes sous un prisme créatif et innovant : celui du design et de la marque comme instruments du changement. » L’objectif de Pixelis est clair. Avec ses Design Papers, l’agence française de communication et de design de marques souhaite mobiliser les acteurs de la grande consommation autour des enjeux d’inclusivité et de développement durable. Pour cela, huit thématiques ont été retenues en 2022 pour dresser un état des lieux et une analyse du sujet – tel que le marketing numérique, le facteur humain, les centres commerciaux ou l’industrie agroalimentaire – par des exemples et des études de cas. « À travers cette première collection de Design Papers, notre collectif d’experts et nos contributeurs engagent une réflexion sur les principaux thèmes émergents qui irriguent notre économie, explique Aurélia Cocheteux, la codirigeante de Pixelis. Ces analyses, fruits de longs mois d’études et d’échanges avec les parties prenantes, permettent de souligner de manière synthétique et éclairée les différents contextes, constats et éléments marquants ainsi que les nouveaux défis à relever et pour lesquels les entreprises, les marques et les consommateurs attendent des solutions que nous entendons leur apporter. » La démarche se positionne du point de vue de l’engagement des marques pour tenter de fournir des méthodes et outils qui faciliteront la mise en œuvre de projets en faveur d’une économie plus durable et responsable. Mais ce qui a retenu l’attention d’Emballages Magazine, c’est une thématique intitulée « Avenir du packaging et post-packaging ».

Trois facteurs de changement

Alors que les attentes des consommateurs ont engendré une transformation des emballages, Pixelis prend du recul pour essayer de montrer les bonnes initiatives à reproduire, mais aussi éviter de répéter les changements hasardeux. Parce que cette réinvention du packaging est avant tout un casse-tête entre les contraintes légales, les envies du consommateur et les attentes du citoyen. Dans son étude divisée en trois parties, l’agence de communication et de design des marques fait dans un premier temps le bilan de l’ensemble de ces pressions, avant de donner une méthodologie de changement pour enfin conclure sur une liste de points sur lesquels les marques peuvent agir. Le tout parsemé d’exemples déjà commercialisés.

Pour sa mise en contexte, l’étude de Pixelis revient sur les trois principaux facteurs de changement pour les solutions packaging. Tout d’abord, le législatif et la mise en place de nouvelles obligations : avec en tête la loi Antigaspillage pour une économie circulaire (Agec). Ensuite, la transformation numérique des marques qui se répercute sous plusieurs angles. Alors que l’explosion de l'e-commerce impose un nouveau cahier des charges de résistance mécanique ou de présentation, l’emballage devient également un lien entre le produit physique et son univers numérique à travers l’essor de la réalité augmentée ou virtuelle ainsi que les applications liées à la blockchain. Enfin – et surtout –, ce sont bien les attentes des acheteurs qui challengent le plus fortement les packagings. « Le citoyen et ses exigences ont bâillonné le consommateur et ses envies, retranscrit l’étude. La responsabilité a peu à peu remplacé le désir : nous sommes entrés dans une ère de la conso-culpabilisation où nos achats deviennent des actes politiques. »

Des profils différents

Parmi les clés de compréhension de la métamorphose de l’emballage, l’étude décrit un outil pour déterminer les axes d’amélioration des solutions. Sur le principe de l’analyse de cycle de vie (ACV), quatre moments clés sont identifiés : la production, la distribution, l’utilisation et la fin de vie. Mais Pixelis insiste surtout sur la nécessité d’un raisonnement global. Ainsi, l’étude oppose les modifications améliorant les produits déjà existants et les démarches plus avancées qui imaginent une nouvelle donne plus vertueuse et engageante. Dans la cosmétique, certaines marques tentent de fabriquer leurs flacons de gel douche ou de shampoing avec du plastique issu de la collecte des ménages tandis que d’autres vont chercher à modifier leur formule au profit de produits solides aux bénéfices plus élevés : suppression du plastique grâce aux étuis en carton. D’ailleurs, cette différence d’approche s’observe parfois au sein même d’une même entreprise. Evian a présenté une bouteille entièrement fabriquée à partir de polyéthylène téréphtalate recyclé (rPET), mais a dans le même temps développé une fontaine écoconçue de cinq litres.

Pour conclure son étude, Pixelis donne des pistes et des exemples pour guider les marques en fonction de leur maturité. Aujourd’hui, une grande disparité existe entre les acteurs statutaires d’un rayon et les nouveaux entrants. C’est ici que la perception de la démarche environnementale d’une entreprise se joue. Certains se contentent de se conformer aux attentes et réglementations (les « écoconformes », selon l’agence de design) ; d’autres embrassent la démarche avec créativité (les « ecofriendly ») ; et les derniers afficheront une volonté inscrite dans leur ADN (les « eco-natives »). Face à ces profils, les objectifs de changement et les degrés d’innovation ne seront pas les mêmes. Se pose alors la question des raisons d’une modification d’un emballage. L’exemple de Nesquik est frappant. En remplaçant sa boîte en plastique par un sachet papier, le prix au kilo du produit a bondi d’environ 50 %. Des hausses – bien que plus restreintes – s’observent également sur certaines références d’écorecharges conditionnées dans des emballages souples de type Doypack. Dans ces cas, l’effort d’écoconception est ruiné par un frein budgétaire du côté consommateur.

Un bouleversement de l’usage

La recherche de nouveaux standards est bien réelle. À l’image des tubes qui se transforment dans leur composition pour limiter leur impact environnemental, les bouteilles sont aussi concernées. Des modèles à base de papier tentent de s’imposer à travers les technologies de Paboco ou de Pulpex. Il en va de même avec les besoins pratiques liés à la vente à distance. En essayant d’allier coût d’expédition et fonctionnalité d’usage, des produits ont pu être réinventés à l’image de la Tide Ecobox d’Unilever.

Pour conclure, Pixelis passe en revue les nouvelles tendances de consommation : le vrac et son arrivée dans les grandes surfaces ou encore la consigne et le remplissage au point de vente. La finalité de chacun de ces bouleversements d’utilisation est bien le même : tenter de rentrer dans une boucle fermée de plus en plus restreinte avec un minimum d’acteurs pour un minimum d’impact. Quoi qu’il en soit, l’agence de design et de communication l’assure : « Le packaging est un grand sujet stratégique, un immense défi environnemental et un formidable terrain de jeu dont les marques doivent s’emparer. »