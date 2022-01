Piscines Desjoyaux investit 25 millions d’euros dans la Loire

Dans son marché, Piscines Desjoyaux évolue comme un poisson dans l’eau. Fort d'un chiffre d’affaires en forte hausse en 2021, le fabricant de piscines, d’abris et d’équipements d’entretien et d’aménagement du jardin prévoit d’investir 25 millions d’euros sur trois ans dans son site de La Fouillouse (Loire). 10 millions d’euros seront consacrés aux bâtiments (création de nouveaux quais, agrandissement des zones de stockage, nouveaux vestiaires, réfectoire) et 15 millions d’euros aux matériels, dont un agrandissement des ateliers de presses à injection.