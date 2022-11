Pierre-Henri Desportes, nouveau président de Verallia France

Après le départ soudain d'Olivier Rousseau en juillet dernier, Verallia France a un nouveau président, Pierre-Henri Desportes. À ce titre, il devient membre du comité exécutif et reporte directement à Patrice Lucas, directeur général du groupe Verallia, premier producteur européen et troisième producteur mondial d’emballages en verre pour les boissons et les produits alimentaires. Le dirigeant a salué l'arrivée de Pierre-Henri Desportes en ces termes :

[...]