Picourt rachète l’imprimerie Orsi et monte un pôle dans l’emballage de luxe

Les opérations de croissance externe se succèdent désormais à intervalles réguliers pour le groupe Picourt. Après l’acquisition d’Étiq’Alp en 2021 puis de Rimbaud en 2022, l’entreprise familiale spécialisée dans l’étiquette, l’emballage et l’impression de documents annonce le rachat de l’imprimerie Orsi. Basée à Aubagne (Bouches-du-Rhône), cette société emploie onze personnes pour un chiffre d’affaires de 1,5 million d’euros. Spécialisée dans l’impression de documents commerciaux, les petites séries d’étuis en carton et les prototypes à destination des marchés du luxe - parfumerie et cosmétique en particulier -, elle est équipée en offset, avec deux presses Heidelberg, et en numérique, ainsi qu’en finition, pour la réalisation de dorures.

