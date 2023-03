Piab aspire Coval

Coup de tonnerre dans le petit monde des systèmes de manutention par le vide. Le suédois Piab annonce le rachat de son concurrent français Coval. Aucune information n’a filtré sur le montant de la transaction. Basé à Montélier (Drôme), où il a été fondé il y a maintenant 35 ans, Coval fabrique des pompes à vide, des ventouses et des caissons servant à manipuler des objets dans le cadre d’opérations de pick-and-place. Ces matériels sont très utilisés sur les machines d’emballage et de conditionnement. Montés sur des axes ou à l'extrémité des bras des robots, ils permettent par exemple de saisir des découpes en carton, de déplier des étuis, d’insérer des produits dans des barquettes ou même de soulever des caisses. L’entreprise, qui réalise un chiffre d'affaires de 23 millions d'euros et emploie 135 salariés, est leader en France.

Cet article est réservé à nos abonnés Emballages magazine et Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]