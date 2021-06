Phoenix file en finale de conférence

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © USA Today Sports Auteur d'une solide prestation face à Denver, Chris Paul va vivre sa deuxième finale de conférence./Photo prise le 14 juin 2021/REUTERS/USA Today Sports

Phoenix s'est imposé pour la quatrième fois consécutive face à Denver (125-118) et se qualifie pour la finale de la conférence Ouest des play-offs NBA pour la première fois depuis 2010. La franchise de l'Arizona a une nouvelle fois pu compter sur sa ligne arrière, composée de Chris Paul (37 points à 14/19 au tir, 7 passes) et Devin Booker (34 points, 11 rebonds). Après que les Suns ont pris une avance de 13 points à l'entrée du dernier quart, le duo a conclu l'affaire en inscrivant 18 des 20 derniers points de leur équipe. Les Nuggets du MVP Nikola Jokic, expulsé en fin de troisième quart-temps pour une faute flagrante, ont bien résisté mais la marche était trop haute. Les hommes de Monty Williams peuvent maintenant se reposer en attendant le vainqueur entre le Jazz et les Clippers.