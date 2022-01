Philips prévoit une reprise des ventes pour cet été

© Eva Plevier La société néerlandaise de technologie de la santé Philips a déclaré lundi s'attendre à une forte reprise des ventes au cours du second semestre même si la pénurie mondiale de pièces détachées devrait persister au cours des mois à venir. /Photo d'archives/REUTERS/Eva Plevier

Plus tôt ce mois-ci, Philips a prévenu que les problèmes de la chaîne d'approvisionnement allaient affecter ses bénéfices et qu'un rappel de ventilateurs devait être étendu, faisant chuter son cours de Bourse de plus de 15%. "Nous prévoyons de commencer l'année avec une baisse des ventes comparables, suivie d'une reprise et d'un fort second semestre", a déclaré le directeur général Frans van Houten dans un communiqué.

Cela devrait conduire à une croissance des ventes comparables comprise entre 3% et 5% en 2022, avec une augmentation de 40 à 90 points de base de la marge de bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements (EBITA), a-t-il ajouté.

La croissance sera néanmoins freinée par la division de sommeil et de soins respiratoires, toujours confrontée au rappel massif des appareils d'aide respiratoire entamé l'année dernière, en raison d'un risque de dégradation et de toxicité d'un composant en mousse qui pourrait devenir cancérigène. La croissance, sans prendre en compte cette division, devrait atteindre 5% à 6%, a déclaré Frans van Houten.

Philips a provisionné 725 millions d'euros pour réparer et remplacer quelque cinq millions d'appareils dans le monde, mais cette somme ne couvre pas les coûts éventuels des litiges, l'entreprise devant faire face à plus d'une centaine de recours collectifs. La crainte d'un coût élevé des dommages et intérêts a déjà fait chuter la capitalisation boursière de Philips d'environ 15 milliards d'euros au cours des neuf derniers mois.

