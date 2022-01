Philippe Herbert aide les industriel à s'approprier la 5G

Accélérer le déploiement de la 5G dans l’industrie. C’est la mission confiée par le gouvernement à Philippe Herbert. Il devra pour cela instaurer un dialogue entre acteurs industriels et professionnels des télécoms, identifier les freins à la mise en œuvre de la technologie et proposer des actions pour favoriser l’émergence et la mise en place d’usages innovants dans l’industrie, en tenant compte des retours d’expérience en France et à l’international.