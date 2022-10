Philip Morris offre des concessions à l'UE pour le rachat de Swedish Match

BRUXELLES (Reuters) - Le cigarettier américain Philip Morris a proposé des concessions pour répondre aux préoccupations de l'UE en matière de concurrence dans le cadre de son offre de rachat du spécialiste suédois des produits à base de tabac et de nicotine Swedish Match, montre un document déposé mercredi par la Commission européenne. L'Autorité européenne de la concurrence n'a pas fourni de détails sur ces concessions, conformément à sa politique, et demandera l'avis des concurrents et des clients des entreprises concernées avant de se prononcer.