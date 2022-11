Philip Morris franchit 93% du capital de Swedish Match, retrait de la cote en vue

STOCKHOLM (Reuters) - Philip Morris International a annoncé lundi la mise en oeuvre du retrait obligatoire des actions restantes de Swedish Match, dont il détient désormais 93,1% du capital à l'issue d'une offre publique d'achat lui permettant de demander la sortie du groupe suédois de la cote.

Le géant américain de l'industrie du tabac, propriétaire entre autres de la marque de cigarettes Marlboro à l'international, a lancé en mai une offre d'achat de 16 milliards de dollars (15,3 milliards d'euros) sur son concurrent.

"Nous sommes ravis d'avoir obtenu une participation de plus de 90% dans Swedish Match, ce qui nous permet de lancer un processus de rachat des minoritaires (...) et demander le retrait de la société de la Bourse", a déclaré Jacek Olczak, directeur général de Philip Morris dans un communiqué.

"Cette transaction marque une étape importante dans l'accélération de notre objectif commun d'un avenir sans tabac", a-t-il ajouté.

Cette acquisition de Swedish Match, qui réalise la majeure partie de ses bénéfices grâce au "snus", une poudre de tabac consommée en la plaçant entre la gencive et la lèvre, permettra à Philip Morris de proposer des alternatives à la cigarette.

L'offre initiale de groupe américain de 106 couronnes suédoises (9,73 euros) a rencontré une forte résistance du fonds d'investissements Elliott Management et d'autres actionnaires avant d'être relevée à 116 couronnes.

Elliott et les dix autres principaux actionnaires ont tous décidé d'apporter leurs actions à l'offre améliorée, suivi peu après par les actionnaires les plus réfractaires à l'opération, comme Framtiden et Bronte Capital.

Swedish Match n'était pas immédiatement disponible pour un commentaire.

(Marie Mannes et Anna Ringstrom, version française Laetitia Volga, édité par Kate Entringer)