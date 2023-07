Philip Morris dépasse les attentes avec le ralentissement des coûts du tabac

(Reuters) - Philip Morris a fait état jeudi d'un bénéfice trimestriel meilleur qu'attendu, porté par un ralentissement des coûts du tabac et de la main-d'oeuvre et une demande soutenue pour ses produits Zyn et IQOS, des alternatives au cigarettes classiques.