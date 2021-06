Philadelphie réagit face à Atlanta, Utah renverse les Clippers

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © USA Today Sports Lors de cette partie, Joel Embiid a signé son record de points inscrits dans un match de Playoffs. /Photo prise le 9 juin 2021/REUTERS/USA Today Sports

Sur son parquet du Wells Fargo Center, Philadelphie a remporté mardi le deuxième match de la série des demi-finales de conférence Est face à Atlanta (118-102). Sûrement déçu de ne pas avoir été élu meilleur joueur de la saison régulière à la place de Nikola Jokic, Joel Embiid a emmené les Sixers vers le succès dans cette rencontre. Le pivot camerounais a inscrit 40 points et pris 13 rebonds. Tobias Harris (22 points ) et Seth Curry (21 points) ont parfaitement joué les lieutenants. En face, Trae Young a souffert (21 points, 1/7 à trois points, 11 passes), bien pris par Ben Simmons. Les deux équipes ont remporté un match chacun (1-1) et disputeront les deux prochaines rencontres du côté d’Atlanta. À l’Ouest, le Utah Jazz a renversé les Los Angeles Clippers dans le premier match de la série (112-109). Meneur titulaire d’Utah, Mike Conley était absent de la feuille de match. Mené de 13 points à la pause, le Jazz, par l’intermédiaire de Donovan Mitchell (45 points), a totalement fait basculer cette rencontre. Rudy Gobert (10 points, 12 rebonds) a signé un contre décisif dans les dernières secondes de la partie pour permettre aux locaux de s’imposer. Kawhi Leonard (23 points) et Paul George (20 points à 4/17 au tir, 10 rebonds) n’étaient pas dans un grand soir mais les Clippers avaient néanmoins des possibilités de l’emporter. Les deux franchises se retrouveront jeudi pour le match 2 de cette série qui se déroulera une nouvelle fois sur le parquet du Jazz.