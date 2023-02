Pharmapack : Berry connecte ses dispositifs médicaux

L’adhésion du patient au traitement qui lui est prescrit garantit un meilleur suivi de la posologie et réduit les erreurs d’administration. Le spécialiste de l’emballage, Berry Global a introduit en conséquence cette notion dans la conception de ses dispositifs médicaux. Exposant sur le salon Pharmapack les 1er et 2 février à la Porte de Versailles à Paris, le fabriquant met l’accent sur la connectivité dont l'introduction permet, études à l’appui, de faciliter l'utilisation et l'adhésion du patient.

Cet article est réservé à nos abonnés Plastiques & Caoutchoucs et Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]