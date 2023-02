[Pharmapack] Antares Vision dévoile une machine d’inspection d’étanchéité

Dans le packaging pharmaceutique, l’étanchéité, et par conséquent la stérilité des emballages, est d’une importance capitale. À l’occasion du salon Pharmapack, les 1er et 2 février à la porte de Versailles à Paris, Antares Vision Group Pharma, entreprise italienne spécialiste de protection des produits, inspections visuelles et solutions de suivi, présente une nouvelle solution. Appelée « Easy TS EVO », cette machine détecte les microfissures ou les trous d'épingle grâce à la technologie haute tension.

